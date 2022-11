Napoli, infortunio Kvara: ecco quando il georgiano sarà pronto

Il Napoli nei primi giorni di dicembre partirà per il ritiro in Turchia. Ma quando tornerà Kvara? Novità sul georgiano.

Il campionato è fermo, ma in casa Napoli già su guarda al futuro. La squadra azzurra ha chiuso il 2022 da capolista in classifica ma anche da prima nel girone di Champions League. Una prima parte di stagione assolutamente importante, che ha visto la squadra azzurra mettere in campo delle prestazioni importanti. Merito anche del rendimento di alcuni singoli, alcuni dei quali alla prima esperienza in Serie A.

Come nel caso di Kvicha Kvaratskhelia, giocatore che ha sorpreso tutti e ad oggi rappresenta già un elemento importante per la squadra di Spalletti. Eppure, proprio il georgiano a causa di una lombalgia ha dovuto saltare le ultime partite prima della sosta legata al Mondiali.

Spalletti ha potuto contare, però, su giocatore che hanno saputo sostituire al meglio il numero 77 azzurro. Elif Elmas, ad esempio, si è reso protagonista di prestazioni importanti, riuscendo a sostituire Kvara che ha aveva avuto precedentemente un rendimento davvero importante.

Napoli, quando rivedremo Kvara? La rivelazione

Sono cinque i giocatori del Napoli che sono partiti per il Mondiale. Tra questi, ovviamente, non c’è Kvaratskhelia che sta continuando a lavorare per tornare dall’infortunio e ripresentarsi al più presto possibile alla corte di Luciano Spalletti. Si, ma quando?

L’edizione odierna de ‘Il Mattino’ ha spiegato che l’attaccante georgiano sta svolgendo esercizi specifici e sta continuando a lavorare con la riabilitazione. Kvara dovrebbe tornare a disposizione di Spalletti – si legge – all’inizio della prossima settimana, prima che la squadra parta per il ritiro in Turchia.