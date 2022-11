“Se mi chiedete del suo futuro…”: Napoli, parla il padre del campione

Il Napoli insegue convintamente lo scudetto, e anche uno dei suoi giocatori impegnato al Mondiale non pensa ad altro, ha raccontato il padre.

Crede al sogno scudetto, il Napoli, e i numeri sono dalla sua parte. Il club partenopeo è primo in classifica con 13 vittorie e 2 pareggi, unica squadra imbattuta dei top 5 campionati europei col PSG. E ovviamente un merito fondamentale va all’attacco, il migliore della Serie A con 37 gol fatti.

Il campionato è ancora lungo, ma la squadra allenata da Luciano Spalletti sta procedendo a ritmo spedito e ad oggi pare avere tutte le carte in regola per diventare campione. Molto dipenderà ovviamente dallo stato di forma di Victor Osimhen, capocannoniere del campionato italiano con 9 reti. Ma la formazione partenopea ha dimostrato di avere altre frecce al suo arco.

Una di queste è ovviamente uno dei protagonisti del Mondiale in Qatar, che nonostante sia impegnato con la sua nazionale assicura di essere seriamente concentrato sulla corsa scudetto. Che per lui rappresenterebbe anche un traguardo storico, aggiungendo importanza al risultato.

Il padre di Lozano: “Mio figlio è focalizzato sullo scudetto del Napoli”

Hirving Lozano insegue la storia: la prima storica qualificazione ai quarti di finale dal 1986, dopo sei ottavi consecutivi, e lo scudetto col Napoli. Il primo traguardo, più vicino da raggiungere in ordine di tempo, è anche il più complicato, nonostante il buon livello del Tricolor del Tata Martino.

Lo scudetto col Napoli, per quanto tutt’altro che assicurato, è un obiettivo che oggi appare più alla portata, e in cui l’attaccante crede molto. A rivelarlo è stato suo padre, Jesus Lozano, ai microfoni della trasmissione Calcio Napoli 24 Live: “Sarebbe il massimo vincere un trofeo col Napoli. Del futuro si parlerà, per ora Hirving è focalizzato sulla conquista dello scudetto”.