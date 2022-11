“Manca solo l’ufficialità”: Napoli, il ritorno al Maradona manda i tifosi in estasi

Napoli, manca solo l’ufficialità, ma i tifosi sono già in estasi. Accadrà allo stadio Maradona durante la sosta per i Mondiali.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronta per riprendere gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Voltuno. Anche durante la sosta del campionato a causa dei Mondiali in Qatar, il club partenopeo non smetterà di allenarsi e di ricaricare le pile. I primi di dicembre, tra l’altro, la squadra volerà ad Antalya, in Turchia, per dare il via ad una tournée che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio torneo vista la presenza di altri club internazionali.

Intanto, però, lo staff di mister Spalletti prepara il tutto per la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. Il primo dicembre, salvo ribaltoni, la squadra dovrebbe ritrovarsi al centro sportivo per il raduno. Solamente dopo qualche giorno, poi, ci sarà la partenza. Alcuna data, però, è stata ufficializzata.

Amichevole Napoli-Villareal: la data

L’edizione odierna de ‘Il Mattino’ ha lanciato un’anticipazione totalmente inaspettata per i tifosi. Durante la pausa per i Mondiali, il Napoli di Spalletti affronterà il Villareal in una amichevole internazionale allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Il 17 dicembre gli azzurri ospiteranno ben due ex dello spogliatoio come Pepe Reina e Raul Albiol.

Il portiere ed il difensore spagnolo sono tra gli ex calciatori più apprezzati dai supporters partenopei che non hanno di certo dimenticato le loro gesta durante l’epoca targata Maurizio Sarri.