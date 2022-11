Napoli, pronto il colpo per gennaio: De Laurentiis ha stanziato il budget

Il Napoli è attualmente fermo per la sosta del campionato di Serie A. La dirigenza valuta alcune soluzioni interessanti per il futuro.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha concluso il 2022 nel migliore dei modi. Il club partenopeo ha superato ogni aspettativa dei tifosi ed ha concluso la prima parte di stagione con grandi risultati, sia in campionato che in Europa. Gli azzurri sono primi in classifica con un ampio distacco rispetto agli avversari, un distacco ottenuto con una lunga serie di successi.

De Laurentiis è stato abile nel rivoluzionare la rosa, anche contro il parere di parte della tifoseria, creando un giusto mix di esperienza e soprattutto tanti giovani talenti. La squadra gira alla perfezione e Spalletti necessita solo di qualche piccolo tassello per completare la propria rosa.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo è uno dei calciatori che ha giocato di più in questa prima fase della stagione. La realtà è, che, tolto il giovanissimo Zanoli, il capitano azzurro non ha un vero sostituto e forse è solo questo l’unico tassello che la società potrebbe richiedere al calciomercato di gennaio. La situazione è in divenire, ma Giuntoli ha già scelto l’uomo ideale.

Napoli, azzurri sulle tracce di Mazzocchi

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport tratta del calciomercato partenopeo. La società di Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino il terzino della Salernitana e della Nazionale italiana Pasquale Mazzocchi. Il terzino, non più giovanissimo, può giocare su entrambe le fasce e viene ritenuto come il sostituto ideale di Di Lorenzo.

Il calciatore è infortunato, ma l’infortunio è meno grave del previsto e Pasquale potrebbe cosi tornare per il mese di gennaio. Iervolino valuta il calciatore non meno di 10 milioni di euro, il club azzurro valuta ma i rapporti tra le parti sono ottimi e Mazzocchi è il candidato ideale per la fascia azzurra. L’operazione potrebbe essere anticipata a gennaio, in questo modo Di Lorenzo potrebbe rifiatare ed il Napoli acquistare un terzino sicuramente affidabile.