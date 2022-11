Calciomercato Inter, scambio con una big di A: coinvolto un Nazionale

Il calciomercato dell’Inter potrebbe aprirsi con un botto: i nerazzurri pensano ad uno scambio con un’altra grande del campionato di Serie A

L’Inter è arrivata alla sosta con qualche perplessità, alimentata dalla sconfitta subita a Torino contro la Juventus. Le due vittorie successive non sono bastate a far rientrare gli allarmi che si erano già azionati in precedenza, nella fase centrale del cammino compiuto fino a questo momento.

Al momento, la squadra di Simone Inzaghi occupa la quarta posizione in coabitazione con la Lazio. I nerazzurri non sono lontani dalle formazioni che la precedono (-3 dal Milan, -1 dalla Juventus), Napoli a parte, ma hanno bisogno di trovare continuità per inserirsi definitivamente più in alto. Una mano potrebbe arrivare dal calciomercato.

Calciomercato Inter, nerazzurri su Giorgio Scalvini: all’Atalanta piace Giovanni Fabbian

Giorgio Scalvini è entrato nel mirino dell’Inter. Il calciatore classe 2003 che ha trovato finora discreto spazio con Gian Piero Gasperini nell’Atalanta è attenzionato con particolare attenzione dalla formazione interista. Il duttile elemento della Dea, che può giocare come centrale difensivo e centrocampista, interessa anche a Juventus e Manchester City.

Come riferisce però il ‘Corriere dello Sport’ in edicola oggi, l’Inter ha una corsia preferenziale in questo momento per due motivi. Il club nerazzurro ha ottimi rapporti con Percassi e questo potrebbe essere un fattore di grande rilevanza nell’ottica di un prestito con obbligo di riscatto.

L’altro motivo per il quale l’Inter è in vantaggio. All’Atalanta, infatti, piace tanto Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 adesso in prestito alla Reggina in Serie B. Il giocatore, già autore di quattro gol in campionato (fresco di rete pure con la maglia della nazionale Under 20 nel match contro la Romania), potrebbe entrare nell’operazione tra le due squadre nerazzurre.