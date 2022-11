Napoli pronto al triplo annuncio: De Laurentiis scatenato, presto l’ufficialità

Dopo un grande inizio di stagione in casa Napoli si lavora al futuro. La società è molto attiva sul mercato, non solo per acquistare.

La prima parte di stagione del Napoli di Luciano Spalletti è stata straordinaria. L’ex tecnico di Inter e Roma ha assemblato una formazione o meglio una rosa che si trova alla perfezione e che, nonostante cambi o infortuni, riesce a rendere al meglio. Negli ultimi mesi il club partenopeo ha cambiato molto, ma la squadra non ne ha affatto risentito.

Anzi, a dire il vero, gli azzurri volano e lo fanno sia in Italia che in Europa. Il Napoli ha concluso il 2022 con una striscia impressionante, nessuna delle big rivali è sembrata in grado di tenere il passo ed anzi questa sosta ha frenato il dominio azzurro. C’è curiosità per il rientro dove Spalletti dovrà affrontare subito Inter e Juventus.

In questa pausa il Napoli dovrà ovviamente fare i conti con i rumors di mercato con diverse big europee che hanno attenzionato le stelle della formazione di Spalletti. De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato e presto potrebbero arrivare notizie molto positive per i tifosi azzurri.

Napoli, si lavora ad un triplo rinnovo

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis è pronto a blindare tre pedine fondamentali del suo Napoli. I discorsi in atto con capitan Di Lorenzo vanno avanti da tempo, ma il calciatore non è l’unico a cui presto arriverà un’offerta di adeguamento. La società è al lavoro costante e De Laurentiis lavora con Spalletti e Giuntoli.

Il quotidiano ha sottolineato che, oltre a Di Lorenzo, presto arriveranno i rinnovi di Rrahmani e Lobotka. La società ha avviato da tempo i discorsi per il rinnovo e potrebbe sfruttare questa sosta per concludere con le ufficialità. De Laurentiis è pronto e durante la tournée in Turchia la società potrebbe blindare ufficialmente i suoi gioielli.