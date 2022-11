“Lo vuole Ancelotti”: calciomercato Napoli, il Real ha pronto lo ‘scippo’

Carlo Ancelotti avrebbe messo nel mirino un calciatore del Napoli per rinforzare il suo Real Madrid: Spalletti teme lo ‘scippo’

Il calciomercato ruba la vetrina con grande anticipo. Il Napoli potrebbe mutare pelle leggermente a gennaio. In entrata e in uscita potrebbero registrarsi alcune novità nell’organico di Luciano Spalletti.

Una delle piste in entrata tuttavia potrebbe essersi complicata dopo gli ultimi sviluppi e la comunicazione ufficiale effettuata dal club nella giornata di oggi. Rimbalza però un’altra clamorosa indiscrezione. Questa riguarda il capitolo delle uscite e non fa certamente piacere all’allenatore di Certaldo.

Calciomercato Napoli, De Maggio è sicuro: “Ancelotti è interessato a Lobotka, lo vuole al Real Madrid”

Ci sarebbero gli occhi del Real Madrid su Stanislav Lobotka. Il calciatore slovacco avrebbe stregato Carlo Ancelotti. Il calciatore ha diversi estimatori in Spagna. In Liga, con la maglia del Celta Vigo, infatti, ha giocato prima di approdare in Italia.

A svelare l’interesse delle ‘merengues’ per Lobotka è stato Valter De Maggio. Il giornalista ha vuotato il sacco a CalcioNapoli24.it: “Un uccellino mi ha detto che Carlo Ancelotti vorrebbe Lobotka al Real Madrid”. Poi ha aggiunto una frase che consente di tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi del Napoli: “Il ragazzo è ad un passo dal rinnovo con gli azzurri, intenzionati a blindarlo”.

Il Real Madrid in questa stagione ha perso Casemiro. Il brasiliano si è trasferito al Manchester United. I ‘blancos’ hanno perso l’uomo d’ordine che per diversi anni ha tenuto il centrocampo madrileno su livelli altissimi senza perdere efficacia in fase difensiva.