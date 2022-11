Serie A, infortunio più serio del previsto per il big: Napoli a rischio?

Il top player della Serie A è ancora alle prese con i problemi fisici. Rischia di saltare la gara contro il Napoli: la data del rientro.

La sosta per i Mondiali in Qatar ha reso necessario, per i club di Serie A, un minimo di riorganizzazione delle idee. Tutte le società del campionato italiano, infatti, riprenderanno presto a lavorare per tornare alla ripartenza di gennaio nella miglior condizione fisica e mentale possibile. Alle squadre che lavoreranno in Italia, ovviamente, mancheranno i giocatori impegnati in Qatar per i Mondiali con le proprie Nazionali.

Nella lista dei sessantasei calciatori della Serie A convocati per la rassegna iridata c’è anche Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter, presente nella lista delle scelte del ct del Belgio, non è al top della condizione fisica. Da inizio stagione, infatti, ha collezionato pochi minuti in campo.

Belgio, Lukaku non è al top: rischia di saltare il Napoli

Big Rom salterà la prima gara col suo Belgio e, probabilmente, solamente più avanti potrà dare il proprio apporto alla Nazionale. Intanto, l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, ha fatto il punto della situazione a proposito delle condizioni del centravanti di Simone Inzaghi.

Qualora tutto andasse nel verso giusto, l’Inter si interroga sulle effettive condizioni del centravanti in vista della ripresa del campionato contro la SSC Napoli di mister Luciano Spalletti. A preoccupare lo staff dei nerazzurri sono gli eventuali strascichi che il giocatore può portarsi dietro. Il primo infortunio muscolare importante della carriera di Lukaku lascia un po’ di apprensione. Non è da escludere, dunque, che alla prima contro il Napoli toccherà, ancora una volta, alla coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Più auspicabile, infatti, è la presenza in campo di Lukaku per la Supercoppa, in calendario il prossimo 18 gennaio.