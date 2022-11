Napoli, salti di gioia per De Laurentiis: la notizia è una manna

Il Napoli viene rassicurato dalle ultime notizie sopraggiunte e l’ultima novità fa sorridere anche De Laurentiis: ecco cosa sta accadendo.

Il Napoli sta ragionando, complice anche la pausa del campionato e delle coppe, molto in ottica calciomercato. Come sempre affidandosi a Cristiano Giuntoli, suo esperto direttore sportivo. È proprio in merito a questo argomento che è arrivata una notizia importante. Sorride anche Aurelio De Laurentiis.

Per il Napoli è arrivata, direttamente da Torino, la notizia che il club aspettava. E con esso anche tutti i tifosi azzurri. Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato con una certa insistenza di un presunto interesse della Juventus nei confronti di Giuntoli.

Il ds è, tuttavia, una parte imprescindibile dell’assetto societario e Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di privarsi delle sue capacità. Le novità, in merito al suo futuro, sono ora arrivate direttamente dall’ambiente vicino al club bianconero.

Napoli, la Juventus non pensa più a Giuntoli come suo eventuale direttore sportivo: le ultime arrivano da Torino

Come riferito quindi dal ‘Corriere di Torino’, questi sono gli ultimi aggiornamenti in merito alla posizione di direttore sportivo da dover riempire in casa Juventus: “Il club bianconero ragiona su uno tra Matteo Tognazzi e Giovanni Manna, nel ruolo di nuovo direttore sportivo. Entrambi stanno già lavorando con il club ma ora, uno dei due, potrebbe ricevere una promozione”.

Non si pensa più a Giuntoli dunque per affiancare Cherubini. Così come sarebbero state scartate anche figure di club esteri: “Dopo aver vagliato l’ipotesi che portava a un top manager dall’estero, adesso la soluzione interna pare essere quella più plausibile“.