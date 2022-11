“Domani si opera”: Serie A, tremano i tifosi. Coinvolto il Napoli

Il calciatore dovrà fermarsi per un intervento: la notizia tocca da vicino il Napoli, Luciano Spalletti dovrà ora rivedere i suoi piani

Non ci sono notizie troppo positive per i tifosi del Napoli ma soprattutto per quelli della Salernitana. Le due formazioni campane sono state colpite dagli aggiornamenti riguardanti le condizioni fisiche di uno degli elementi di punta di Davide Nicola.

Pasquale Mazzocchi, accostato al Napoli nelle ultime ore, dovrà fermarsi per un po’ di tempo. Il calciatore napoletano si opererà domani. A questo punto, il calciomercato degli azzurri di Luciano Spalletti potrebbe subire delle ripercussioni importanti.

Salernitana: Mazzocchi si opera per la ricostruzione del legamento collaterale, il difensore era nel mirino del Napoli

Con una nota ufficiale, la Salernitana ha fatto sapere che il laterale destro Pasquale Mazzocchi, dopo gli approfondimenti diagnostici e la visita specialistica ortopedica alle quali si è sottoposto, sarà operato domani.

L’intervento al quale si sottoporrà riguarda la ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il club granata farà un nuovo bollettino in seguito all’intervento. Al momento non sono stati chiariti i tempi di recupero. Per il ventisettenne napoletano, arrivato in nazionale nell’ultimo periodo, potrebbe svanire la possibilità di un passaggio al Napoli, sussurrato in queste ore soprattutto da ‘La Gazzetta dello Sport’. Il mese di gennaio dirà se per lui restano ancora chance di raggiungere anche l’azzurro della sua città natale. Finora, in questo campionato, Mazzocchi ha totalizzato 15 presenze condite da due reti e due assist.