Napoli, la rivelazione di mercato arriva in diretta. L’agente del top player esce allo scoperto e spiazza tutti i tifosi.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli è già al lavoro per provare a rinforzare ulteriormente la rosa. Nonostante i super colpi dell’estate, vedi i vari Kvaratskhelia, Kim, Simeone, Ndombele e Raspadori, gli azzurri sembrano intenzionati a bruciare la concorrenza anche per altri giovani giocatori interessanti. Il direttore sportivo Giuntoli, vero e proprio artefice del super mercato dell’estate, ha già sondato il terreno per alcuni calciatori finiti sulla lista dei desideri per il mercato di gennaio.

L’ultimo nome nei radar degli azzurri sembra essere quello di Luiz Henrique, attaccante brasiliano del Betis Siviglia. Classe 2001, agile e veloce nel dribbling, Luiz Henrique avrebbe attirato su di sé le mire dei partenopei, pronti a fare i conti con la concorrenza per accaparrarsi il suo cartellino.

Calciomercato Napoli, parla l’agente di Luiz Henrique

Cresciuto al Fluminense che l’ha venduto in Spagna per circa 8 milioni di euro, il giocatore brasiliano è rappresentato da Stefano Castagna. Intervenuto ai microfoni di ‘CalcioNapoli24′, l’operatore di mercato ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del suo assistito.

Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Luiz Henrique è un grande talento. E’ molto giovane ed è appena arrivato in Europa, ma sta già facendo benissimo. Essere accostati al Napoli ci fa ovviamente piacere. Quella azzurra è una grande squadra, c’è una grande società con una direzione sportiva di altissimo livello. Devo, però, confessare che col Napoli non c’è nulla. Sul giocatore ci sono tante squadre che lo seguono, è veramente un top player considerando anche la sua età”.