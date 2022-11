Calciomercato Napoli, il ds vuota il sacco: “È molto apprezzato”

Napoli, la rivelazione del direttore sportivo lascia di stucco i tifosi. Ammissione di calciomercato in conferenza stampa.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre attenta ai giovani talenti sparsi in giro per l’Europa. Il club partenopeo, soprattutto nell’ultima finestra estiva di mercato, ha messo a segno colpi clamorosi. I vari Kim, Kvaratskhelia, Simeone e Raspadori hanno infiammato la tifoseria e si sono rivelati decisivi sin da subito.

Oltre ai colpi in entrata, però, la società di De Laurentiis ha voluto puntare anche su diversi giovani già presenti in rosa e cresciuti nelle giovanili del club. Se il solo Lorenzo Insigne, per molti anni, è stato l’unico calciatore di livello cresciuto in azzurro, adesso le cose sembrano cambiare.

Calciomercato Napoli, la rivelazione del ds sul talento azzurro

Zanoli già da diverso tempo è in prima squadra e ricopre il ruolo di gregario del capitano Giovanni Di Lorenzo. A lui si sono aggiunti Zerbin e Gaetano che, lo scorso anno, rispettivamente a Frosinone e alla Cremonese, hanno messo in mostra tutte le proprie qualità. E poi c’è il pacchetto di giovani portieri che, da anni, si allenano costantemente con i più grandi: Marfella, Contini e Idasiak.

Proprio Gianluca Gaetano, però, sembrerebbe essere quello più pronto per il definitivo salto di qualità. Più volte inserito a gara in corso in Champions League da mister Luciano Spalletti, il centrocampista napoletano è, ancora una volta, in orbita Cremonese. A tal proposito è intervenuto in conferenza stampa Simone Giacchetta, direttore sportivo del club grigiorosso. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Gaetano è molto apprezzato dal Napoli. Se ci fosse l’opportunità lo riprenderemmo volentieri, ma dal Napoli non ci sono segnali al momento”.