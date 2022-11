Napoli, un colpo ‘Mondiale’: il nuovo Lobotka

Il nuovo colpo del Napoli potrebbe arrivare dal Mondiale, per Spalletti si profila l’ipotesi di un nuovo Lobotka

Il Napoli è alle prese con qualche giorno di vacanza prima della ripresa, prevista per martedì pomeriggio. Mancheranno i cinque ‘mondialisti’, anche se alcuni potrebbero tornare a casa già dopo la fase a gironi. Le cose, infatti, non stanno andando benissimo per Kim, Olivera, Zielinski, Anguissa e Lozano. La squadra di Spalletti alla fine della prossima settimana partirà anche per la Turchia per la preparazione invernale, in vista della seconda parte di stagione.

La forza del Napoli, tuttavia, è sempre stata quella di essere attivo sul mercato, tutto l’anno. Anche grazie a questo sono nati i colpi come Kim e Kvaratskhelia. E Giuntoli è alla ricerca anche di un centrocampista, in grado di sostituire l’imprescindibile Stanislav Lobotka. La sensazione è che Demme a fine stagione andrà via e al suo posto potrebbe arrivare Aardon Jashari.

Napoli, si studia il colpo Jashari della Svizzera

Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il club partenopeo sta osservando attentamente le partite della Svizzera al Mondiale per Ardon Jashari. Si tratta di un mediano mancino, di proprietà del Lucerna, con. E’ un classe 2002 e rientra perfettamente nei parametri del Napoli, sia tecnici, sia economici, visto che il suo valore effettivo si aggirerebbe intorno ai tre milioni di euro.

D’altra parte, il Napoli guarda al futuro e Lobotka deve avere un sostituto adeguato, che lo faccia rifiatare nelle partite meno competitive, per fare un esempio. Spalletti per quella posizione sta trasformando anche Gianluca Gaetano, che nel lungo periodo offre più garanzie rispetto a Diego Demme.