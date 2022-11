Mondiali, insoddisfazione totale: nessuna gioia per il Napoli

La situazione dei calciatori del Napoli impegnati ai Mondiali di Qatar 2022: tutti hanno già esordito, nessuno ha vinto.

Hirving Lozano, Piotr Zieliński, Mathias Olivera, Frank Anguissa e Kim Min Jae sono i cinque giocatori del Napoli impegnati ai Mondiali di Qatar 2022. Tutti hanno già esordito con le rispettive casacche e ben 4 di loro si sono affrontati: Lozano e Zielinski sono scesi in campo per Messico-Polonia mentre Uruguay-Corea del Sud ha avuto come titolari Olivera e Kim. Anguissa, invece, fa parte di un altro gruppo ed è uscito sconfitto dal match del Camerun contro la Svizzera per 1-0.

Al momento il bilancio in termini di risultati, per i giocatori del Napoli, non è stato molto entusiasmante. La Nazionale di nessuno di loro ha ottenuto tre punti: Lozano e Zielinski come Olivera e Kim Min Jae hanno rimediato un pareggio a reti bianche. Quindi, di riflesso, nessuna rete è stata segnata dai giocatori azzurri.

Il dato positivo, invece, da tenere in considerazione è che tutti e cinque gli azzurri sono stati schierati in campo da titolari e hanno dato vita nel complesso a buone prestazioni. Sono in qualche modo pedine fondamentali delle rispettive realtà sportive.

Mondiali Qatar 2022, com’è andato finora il cammino dei giocatori del Napoli

Quali sono le reali opportunità per i cinque azzurri di arrivare agli ottavi? Per Lozano sarà già fondamentale la gara tra Messico e Argentina in programma sabato. Gli Albiceleste hanno perso all’esordio contro l’Arabia Saudita, quindi una vittoria lancerebbe la squadra di Martino e nel contempo la metterebbe sullo stesso livello della Polonia, se Zielinski e compagni sconfiggessero l’Arabia Saudita. L’equilibrio è davvero molto sottile.

La Corea di Kim sfiderà il Ghana e l’Uruguay di Olivera il Portogallo. Nel gruppo soltanto i lusitani hanno ottenuto tre punti, ma la Nazionale africana contro Cristiano Ronaldo non ha sfigurato, anzi ha segnato 2 reti, supponendo anche una rimonta però non avvenuta. Sarà quindi un duello interessante, mentre per Anguissa c’è la Serbia ma la sconfitta contro la Svizzera ha già complicato gli scenari.