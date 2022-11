Calciomercato Napoli, Milan beffato: occasione per Giuntoli

Il Napoli può approfittare dell’occasione capitata a Cristiano Giuntoli per sferrare l’offensiva: il Milan, per ora, è beffato

Il Napoli e il Milan oltre a condividere l’obiettivo e il sogno di vincere il campionato, hanno in comune anche il desiderio di acquistare un calciatore di enorme qualità. E’ Armando Broja, che i tifosi italiani hanno avuto l’occasione di vedere nell’amichevole con l’Albania di qualche giorno fa. Ma che i più esperti conoscevano già per il suo passato al Southampton, dove si è guadagnato un posto nella rosa del Chelsea.

Tuttavia, Broja con il Chelsea non ha trovato molto spazio. Ha rinnovato l’estate scorsa il contratto fino al 2028, ma visto che non scende quasi mai in campo, potrebbe andar via. E’ finito nella lista di Paolo Maldini, alla ricerca di ‘nuovi Leao’ anche nella posizione del centravanti. Giroud e Ibrahimovic sono avanti con l’età e Origi non dà le giuste garanzie. Ma le ultime notizie dall’Inghilterra fanno piacere a Giuntoli.

Napoli e Milan, Broja a gennaio non si muove

Secondo quanto riferito dall’Evening Standard, il Chelsea rifiuterà ogni tipo di offerta per Broja che dunque non partirà a gennaio. Una brutta notizia per il Milan, che l’estate prossima potrebbe avere la concorrenza proprio del Napoli. Questo perché, in caso di cessione di Victor Osimhen, il club partenopeo vede nel centravanti albanese la prima opzione per sostituirlo.

E chiaramente, sarebbe più facile per Giuntoli convincere il Chelsea a cedere Broja, avendo dalla sua un consistente gruzzolo vista la cessione di Osimhen. Sul centravanti nigeriano c’è forte il Manchester United, che si è liberato anche della zavorra Ronaldo. Insomma, manca ancora tanto al mercato estivo e il Milan sta per ricevere una beffa non da poco.