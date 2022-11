Accordo totale e firma imminente: Napoli, De Laurentiis fa felici i tifosi

Il Napoli vicino a una firma molto importante, sia a livello tecnico che simbolico. De Laurentiis fa felici i tifosi e il suo allenatore.

Se c’è un motivo per cui oggi il Napoli è una squadra da primo posto in classifica, imbattuta e che stupisce anche in Europa, è che ha delle certezze. Certezze costruite nel tempo da Luciano Spalletti e dalla società, sia sotto il profilo tattico che manageriale, e ovviamente anche sotto quello psicologico. Oggi i partenopei appaiono a tutti come una squadra solida che sa quello che vuole.

Guardare adesso ai ragazzi in maglia azzurra significa prima di tutto notare la classe di Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori, Politano, ma spesso si corre il rischio di sottovalutare un altro elemento. Parliamo di un giocatore che, più silenziosamente degli altri ha saputo ritagliarsi il proprio spazio, fino a diventare fondamentale: Giovanni Di Lorenzo.

Dopo aver girato tutta Italia, è arrivato al Napoli nell’estate del 2019, ai tempi di Ancelotti, pagato 8 milioni all’Empoli. Il terzino destro oggi 29enne si è rapidamente imposto nel club partenopeo, di cui oggi è capitano. “Lo hanno scelto i compagni – ha spiegato in passato Spalletti – l’investitura è arrivata in poche ore, perché sapevano di potersi fidare di lui”.

Di Lorenzo, il capitano del Napoli è pronto al rinnovo

E con una fiducia così alta tra i compagni, è ovvio che la società campana vuole fare di tutto per prolungare il suo rapporto col proprio capitano, anche per ragioni simboliche. L’attuale accordo scade solo nel 2026, ma da tempo si parla di rinnovo per Di Lorenzo, anche per ritoccare l’attuale ingaggio.

Dopo tante discussioni, pare proprio che questa sosta per i Mondiali in Qatar sarà il momento buono per trovarsi e discuterne. Lo riporta ’Il Mattino’ quest’oggi: è stata trovata l’intesa di massima con De Laurentiis e Giuntoli, e ora si attende solo la formalità della firma. L’obiettivo, in questo modo, sarebbe di trattenere Di Lorenzo al Napoli fino praticamente a fine carriera.