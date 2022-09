Napoli, l’annuncio ufficiale di Di Lorenzo: Spalletti al settimo cielo

Il Napoli affronterà, al rientro in campionato, il Torino in casa: dopo l’impegno con la Nazionale Italiana, ha parlato così Giovanni Di Lorenzo.

L’attesa è terminata: torna la Serie A e con essa torna in campo anche il Napoli al Diego Armando Maradona. La squadra di Luciano Spalletti affronterà, sabato primo ottobre, il Torino di Ivan Juric. Prima del match, e di ritorno dalla Nazionale Italiana, ha parlato allora Giovanni Di Lorenzo.

Il Napoli si sta preparando al meglio, per proseguire sulla scia dell’ottimo cammino intrapreso tra Serie A e Champions League. I nuovi innesti stanno dando una mano importante al gruppo di Spalletti e anche di loro ha voluto parlare una colonna della squadra come Di Lorenzo.

L’azzurro, anche al seguito di Roberto Mancini, ha dimostrato di essere una garanzia. Giocando partite nel migliore dei modi. Queste sono state le sue parole in merito al momento vissuto tra club e, appunto, nazionale.

Napoli, parola a Di Lorenzo: “Kvaratskhelia? Ha grandi qualità. Si respira aria positiva”

Ospite ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha dichiarato: “In Nazionale abbiamo fatto bene, sono state due partite importanti, un traguardo importante raggiungere le Final Four di Nations League”. In particolare sul Napoli ha riferito: “C’è un gran bel gruppo, si respira aria positiva, sono arrivati ragazzi giovani e forti e si sono ambientati molto bene. Raspadori? Si è subito messo a disposizione e ha giustamente ricevuto tanti elogi”.

Ha poi spiegato gli obiettivi: “In molti avevano detto che questo Napoli non avrebbe potuto lottare per la Champions. Ora invece ci dicono che siamo da Scudetto. A noi comunque non interessa delle voci“. E infine ha elogiato un nuovo arrivato che sta impressionando chiunque: “Kvaratskhelia? Sta dimostrando di avere grandi qualità, anche in allenamento ci dà filo da torcere“.