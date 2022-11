Serie A, cambia tutto dopo i Mondiali: ora è anche ufficiale

La Serie A ripartirà ufficialmente con la conclusione dei Mondiali in Qatar: è nel frattempo arrivata un’ufficialità che cambia tutto

La Serie A, com’è ben noto, è attualmente in pausa per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar. All’interno della Lega del campionato italiano di massima serie, però, si pensa già al futuro. Ed è arrivato a tal proposito anche un comunicato ufficiale.

La Serie A riprenderà a ritmi serrati, una volta terminato il Mondiale in Qatar, a gennaio. Con il 4 del primo mese del nuovo anno, infatti, il Napoli approderà a San Siro per affrontare l’Inter.

Pur non essendo ancora andata in scena la seconda parte di questa stagione, tuttavia, la Serie A si è già impegnata per dare forma agli impegni siglati 2022/23. Tutto tornerà alla normalità, con l’inizio e la fine a cui i tifosi sono stati abituati prima di questo Mondiale giocato tra novembre e dicembre in via eccezionale.

Serie A, si pensa già alla stagione 2023/24: emanato il comunicato ufficiale con le date

Il Napoli, e con esso tutte le squadre del campionato italiano di massima serie, hanno perciò conosciuto le date della prossima stagione. Pur non avendo ancora visto la conclusione quella attualmente in corso, è arrivata la decisione ufficiale. Perché la Lega Serie A si è portata avanti e ha già impostato il campionato per l’intervallo temporale 2023/24. Con esso cambia tutto rispetto alla stagione dei Mondiali.

Questo è perciò il comunicato ufficiale emanato dalla Lega Serie A: “A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 14 novembre 2022, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che il Campionato di Serie A TIM 2023/24 avrà inizio domenica 20 agosto 2023. E si concluderà domenica 26 maggio 2024“.