Calciomercato Napoli, l’annuncio fa gioire i tifosi: “Lo vogliono subito”

Il Napoli si ritroverà la settimana prossima a Castel Volturno, ma è arrivato in queste ore un importante annuncio di calciomercato.

Dopo la pausa per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, il Napoli si ritroverà la settimana prossima a Castel Volturno per poi partire alla volta della Turchia, esattamente ad Antalya, per preparare al meglio la ripresa del campionato, che vedrà subito un match molto difficile.

Il Napoli, infatti, giocherà il prossimo 4 gennaio a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri daranno sicuramente tutto per cercare di vincere. La squadra meneghina , di fatto, ha la bellezza di undici punti di distacco dai partenopei che guidano la classifica di Serie A. Dopo la ‘Beneamata’, gli uomini di Luciano Spalletti avranno di fronte a loro altre gare molto complicate: Sampdoria, Juventus, Salernitana e Roma.

Proprio per questo calendario molto difficile, Luciano Spalletti spera di recuperare il prima possibile sia Rrahmani che Kvaratskhelia. I due calciatori sfrutteranno sicuramente il ritiro in Turchia per cercare di farsi trovare pronti per la partita contro l’Inter. Intanto, proprio su uno di questi due giocatori, è arrivata una bella notizia per i tifosi del Napoli.

Calciomercato Napoli, l’annuncio su Kvaratskhelia: “Gli agenti premono per anticipare il rinnovo”

Giovanni Scotto, giornalista de ‘Il Roma’, ai microfoni del portale di ‘tuttomercatoweb.com’, ha infatti dato degli importanti aggiornamenti su Kvaratskhelia: “Il calciatore dovrebbe rinnovare per un altro anno il prossimo 1 luglio . L’ex Dinamo Batumi avrà sia un adeguamento sostanziale del contratto che premi più sostanziosi. Tuttavia gli agenti del georgiano vogliono subito sia il rinnovo che un aumento dello stipendio”.

Queste indiscrezioni confermerebbero la permanenza di Kvaratskhelia anche per l’anno prossimo. Nei giorni scorsi, infatti, erano circolate tante voci di mercato su presunti forti interessamenti delle squadre di Premier League per il calciatore che in pochissimo tempo è entrato nei cuori dei sostenitori partenopei.