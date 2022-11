Napoli, alla ricerca del vice-Kvara: spunta l’idea di Giuntoli

Il Napoli è alla ricerca di un giocatore che possa ricoprire il ruolo di vice-Kvara. Spunta il piano di Giuntoli, c’è un nome in lista.

Il ruolo di Kvicha Kvaratskhelia è sempre più centrale all’interno delle dinamiche di casa Napoli. Un giocatore che ha avuto un impatto importante sul campionato italiano, al punto da diventare vero e proprio beniamino anche per i tifosi del Napoli. Vero è, però, che lo stesso Luciano Spalletti è riuscito ad ottemperare all’assenza del giocatore georgiano grazie al lavoro di altri giocatori in quel ruolo.

Primo fra tutti Elif Elmas, che ha anche messo a segno due gol nelle tre partite dove il numero 77 azzurro è stato assente a causa di una lombalgia che lo ha tenuto fuori proprio negli ultimi match del 2022. Insomma, di necessità virtù è riuscito a lavorare l’allenatore del Napoli. Ma la dirigenza azzurra guarda al futuro.

Napoli, Giuntoli pensa al vice-Kvara: spunta l’idea di mercato

Non si farà trovare impreparato, il Napoli, soprattutto dopo quanto mostrato in estate con il gran lavoro di Cristiano Giuntoli che già sta guardando al mercato per capire quali possano essere le opportunità. Quello del vice-Kvara è un tema che si sta accendendo sempre di più. Il Napoli starebbe cercando un giocatore con qualità più simili a quelle del georgiano, e un nome che starebbe scalando le gerarchie ci sarebbe.

Luihttps://it.wikipedia.org/wiki/Luiz_Henrique_(calciatore_2001)z Henrique, secondo quanto riporta la ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe una valida idea che starebbe trovando sempre più concretezza anche nella mente del direttore sportivo. L’attaccante del Betis è finito nella lista di Giuntoli, e già la prossima estate si potrebbe tentare l’assalto al talento classe 2001.