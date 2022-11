Rinnovo Kvaratskhelia, l’agente insiste: ora gli accordi possono cambiare

Il Napoli con il mercato estivo, nonostante i difficili addii da digerire, ha portato tra le sue file dei profili fino ad allora quasi sconosciuti: arrivano ora novità su Kvaratskhelia.

Il Napoli, lavorando incessantemente con Cristiano Giuntoli in ottica mercato, è riuscito a portare tra le proprie file delle vere e proprie sorprese. Una tra queste, forse più di tutte, è stata sicuramente la figura di Kvaratskhelia, per cui ci sono anche novità in vista.

Il Napoli, quindi, si gode le prestazioni messe in campo dal georgiano che ha spiazzato proprio tutti, tifosi e non. Le sue qualità rappresentano un tesoretto, oltre che un orgoglio.

Ora per lui ci si sta perciò muovendo già in ottica rinnovo di contratto. L’agente attua il pressing per arrivare a determinate condizioni. Ecco il punto della situazione.

Calciomercato Napoli, le richieste dell’agente di Kvaratskhelia e i dettagli sul rinnovo di contratto

Giovanni Scotto, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato così ai microfoni di ‘TMW’: “Dopo il 1 luglio rinnoverà per un altro anno anche Kvaratskhelia. L’ingaggio come minimo dovrebbe essere raddoppiato, ma per lui sono pronti anche premi più sostanziosi, immediati e retroattivi, ad oggi non previsti nell’attuale contratto. La società dovrebbe elargirli al termine della stagione, ma forse anche prima”.

Poi, più nello specifico, la rivelazione di mercato che farà piacere ai tifosi azzurri: “Mi risulta che l’entourage del giocatore stia premendo da tempo per ottenere subito queste gratificazioni e adeguare l’ingaggio“. Segno della volontà del georgiano di voler restare nel club in cui le sue qualità sono letteralmente sbocciate.