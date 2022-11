Roma, Mourinho pronto al colpo in difesa: coinvolto il Napoli

Dopo un inizio di stagione con alti e bassi la Roma è pronta a investire. Il club potrebbe effettuare qualche colpo di calciomercato.

La stagione della Roma di Josè Mourinho non ha finora mantenuto le attese. Sebbene c’è grande ottimismo attorno al tecnico portoghese, i tifosi e la società vorrebbero qualcosa in più. Il club capitolino ha avuto tanti alti e bassi e la società vuole ripartire al meglio nel 2023, scacciando i fantasmi di crisi.

Molti dei problemi di Mourinho sono legati agli infortuni di diverse pedine, alcune fondamentali. Il tecnico portoghese ha dovuto fare i conti con i problemi offensivi della squadra, in particolare di Andrea Belotti e Tammy Abraham. I due centravanti giallorossi hanno trovato tante difficoltà ed addirittura il calciatore inglese ha perso l’opportunità di essere convocato per i Mondiali.

Josè vorrebbe un intervento sul mercato il prossimo gennaio, ma la società, dopo gli sforzi dell’ultima campagna estiva, necessita prima di vendere. Nelle ultime settimane sono stati accostati diversi nomi alla formazione capitolina, che, resta comunque molto attiva sul calciomercato.

Roma, si lavora a N’Dicka

Secondo quanto riporta il Messaggero il club giallorosso vorrebbe anticipare la concorrenza di altre big europee (tra cui Juventus e Milan) e prendere il difensore dell’Eintracht Francoforte Evan N’Dicka, prossimi avversari in Champions League del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri affronteranno i tedeschi nel match valido per gli Ottavi di finale di Champions e monitorano il mercato del club tedesco.

Prima di acquistare la società giallorossa deve cedere e uno dei papabili alla cessione è il difensore albanese Marash Kumbulla, giocatore non più nei piani di Mourinho. Il calciatore è finito nel mirino della Fiorentina e potrebbe partire già a gennaio, in tal caso i giallorossi sono pronti all’affondo con N’Dicka che è in scadenza a giugno e potrebbe rappresentare un interessante investimento.