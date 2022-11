Napoli, ora è tutto confermato: l’ufficialità gela i tifosi

Arriva la notizia per il Napoli, ormai ufficiale per la squadra azzurra e anche Luciano Spalletti ne prende atto.

Atalanta, Empoli e Udinese: le tre gare di Victor Osimhen nel mese di novembre, di cui due concluse dopo aver anche segnato una rete. Il nigeriano è stato determinante fino ad ora per la stagione del Napoli, nonostante il mese fuori a causa dell’infortunio al bicipite femorale. Dal momento del rientro non si è mai fermato e ha dimostrato anzi di volersi affermare tanto in squadra quanto a livello personale: con 9 reti attualmente è al comando tra gli attaccanti di Serie A.

Altro giocatore chiave per gli azzurri è stato Piotr Zielinski, attualmente impegnato in Qatar 2022: all’esordio ai Mondiali ha sfidato Hirving Lozano. La gara è terminata 0-0 per i due “napoletani”. Contro Empoli e Udinese, il centrocampista è andato a segno, coronando un inizio di stagione ai massimi livelli.

In entrambi i casi, nessuno dei due giocatori del Napoli è riuscito a vincere il riconoscimento “EA Sports Player of the Month”: è toccato a un calciatore della Juventus.

Kean giocatore del mese di novembre: batte Osimhen e Zielinski

Moise Kean della Juventus ha vinto il premio, grazie alle prestazioni più recenti. Sabato 7 gennaio all’Allianz Stadium di Torino, quando sarà tutto disposto per accogliere la sfidante Udinese, l’attaccante bianconero sarà premiato. Oltre a battere Osimhen e Zielinski, Kean ha avuto la meglio anche su Dimarco e Bonaventura.

D’altronde la Juventus proprio nelle ultime settimane del campionato è stata protagonista di un’incredibile risalita in classifica, anche grazie ai risultati ottenuti in occasione degli scontri diretti per il vertice della classifica. È il caso della gara contro la Lazio, in occasione della quale Kean ha segnato una decisiva doppietta. Ciò avrà sicuramente favorito il suo nome per il gradito riconoscimento.