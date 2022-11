Kvaratskhelia-Napoli, la notizia è definitiva: De Laurentiis al settimo cielo

Una fantastica notizia per il Napoli e per il suo attaccante Kvaratskhelia. Il presidente Aurelio De Laurentiis può legittimamente esultare.

Con il Mondiale in Qatar ormai iniziato i club possono prendersi un momento per fare un bilancio della prima parte di stagione. Tra le società italiane il Napoli è certamente quella che può maggiormente sorridere, visto che gli azzurri guidano la classifica di Serie A e si sono qualificati agli ottavi di Champions League con grande anticipo.

Merito del tecnico Luciano Spalletti, che ha sapientemente messo in campo una squadra giovane e affamata di vittorie, in grado di macinare gioco e risultati. Merito anche di Cristiano Giuntoli e di Aurelio De Laurentiis che hanno operato ottimamente sul mercato estivo. Partiti tra lo scetticismo di molti, i nuovi acquisti si stanno rivelando fondamentali.

La partenza di pilastri del Napoli degli ultimi anni come Mertens, Insigne, Koulibaly e Ospina si sta rivelando meno dolorosa del previsto grazie all’ottimo inserimento dei nuovi arrivati come Kim, Raspadori, Simeone, Ndombele e soprattutto Kvaratskhelia. Il georgiano infatti è una vera e propria sorpresa in questa prima parte di stagione. Poche partite ed ha già stregato il calcio italiano.

Kvaratskhelia, l’incredibile crescita del suo valore sul mercato: ora vale 6 volte la cifra del suo acquisto.

A certificare il salto di qualità dell’attaccante georgiano ci si mettono anche i valori di mercato. Il noto portale Transfermrkt, in occasione del Black Friday, ha postato la foto di Kvaratskhelia con un eloquente “grandi occasioni nella storia recente”.

Il valore di mercato del calciatore è infatti aumentato di 6 volte. Acquistato dal Napoli dalla Dinamo Batumi per una cifra attorno ai 10 milioni di euro, l’attaccante ha visto il suo valore crescere fino agli attuali 60 milioni. E tutto fa pensare che il valore del suo cartellino possa ancora crescere nel prossimo futuro.