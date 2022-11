Mondiali, questa non ci voleva: la presenza della stella è a forte rischio

I Mondiali di calcio in Qatar sono in una fase sempre più calda. Alcune nazionali sono alle prese con importanti infortuni.

In questi giorni si stanno disputando i Mondiali di calcio in Qatar e vediamo ogni giorno alcuni dei calciatori più forti al mondo. Tanti big, ma anche tanti assenti con calciatori che hanno dovuto dare forfait in extremis, come ad esempio la stella della Francia e Pallone d’Oro in carica Karim Benzema.

Il primo turno della fase a gironi ha regalato tante sorprese, in primis le clamorose sconfitte di Argentina e Germania, rispettivamente contro Arabia Saudita e Giappone. La Nazionale di Messi ha approfittato del pari tra Messico e Polonia per salvare la situazione mentre sono le cose sono molto più complicate per la squadra di Flick.

Nell’altro match del girone la Spagna ha distrutto e non poco il Costa Rica, un risultato che mette in difficoltà una delle favorite alla vittoria finale. Nel prossimo match del girone si sfidano Germania e Spagna e per la squadra di Flick si tratta già di un delicato dentro e fuori nel torneo.

Mondiali, ancora in dubbio la presenza di Sane

Con il Giappone favoritissimo contro il Costa Rica la Nazionale tedesca non può fallire ed ha necessariamente bisogno dei tre punti. Tanti dubbi per l’ex tecnico del Bayern Monaco, che, attenderà fino all’ultimo novità dal calciatore Leroy Sanè. L’ex talento del Manchester City è in forte dubbio per la seconda sfida del Mondiale.

Flick spera fino all’ultimo di avere a disposizione la sua stella, ma Sanè ha ripreso solo oggi pomeriggio l’allenamento con il gruppo e la sua presenza nel match di domenica sembra molto complicata. La Germania attende con il fiato sospeso e tutti vogliono capire se il beniamino dei tifosi sarà pronto per il big match, già decisivo.