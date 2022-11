Calciomercato, colpo dalla Serie A per il Napoli: c’è l’aiuto di Lobotka

Il Napoli monitora un nome emergente per la difesa, ed è pronto a sfidare Juventus e Milan a gennaio, approfittando di un vantaggio.

Le nazionali sono impegnate in Qatar per il Mondiale, e i club scaldano i motori in attesa della partenza del calciomercato di gennaio. E ovviamente tra questi c’è anche il Napoli, uno dei più attivi degli ultimi giorni, nonostante la squadra di Spalletti fin qui sembri non necessitare di grandi rinforzi. Ma, si sa, prevenire è meglio che curare, e la dirigenza partenopea ci ha fatto vedere di saperci vedere molto lungo.

Tra i settori in cui il Napoli ha deciso di intervenire sul mercato c’è innanzitutto la difesa, in particolare per ciò che riguarda i centrali. Kim Min-jae e Rrahmani sono intoccabili, Juan Jesus porta esperienza, e Ostigard è il prospetto futuro. Ma nel mirino di Cristiano Giuntoli c’è un altro nome, anche per cautelarsi vista la scadenza del brasiliano a giugno.

Il Napoli vuol quindi inserirsi nella non facile corsa per Jakub Kiwior, il 22enne emergente giocatore dello Spezia, convocato dalla Polonia in Qatar. Già dalla scorsa stagione, il polacco ha fatto vedere ottime cose sotto vari punti di vista, tra cui quello della duttilità tattica, e ha molti occhi addosso. Juventus e Milan sono in pole position per il difensore, ma Giuntoli è fiducioso di poterle scavalcare, grazie a un vantaggio.

L’astuto piano del Napoli per arrivare a Kiwior

È ‘Tuttosport’ a confermare la presenza del club campano nella corsa per mettere sotto contratto il difensore dello Spezia, che va in scadenza solo nel 2025. Il Milan sarebbe l’unica squadra ad aver già contattato i liguri, mentre la Juventus starebbe ancora valutando la situazione. I torinesi vorrebbero sfruttare l’operazione di lobbying dei connazionali Szczesny e Milik.

Ma il Napoli non è da meno, perché Giuntoli ha un’ottimo rapporto con gli agenti di Kiwior, rappresentato dall’agenzia FairSport come il partenopeo Stanislav Lobotka. Il ds dei campani vorrebbe quindi sfruttare questi contatti come corsia preferenziale per sorpassare i due club del Nord, e prendere il giovane polacco già a gennaio.