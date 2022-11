“Farebbe fatica…”: caos Cristiano Ronaldo, la sentenza spiazza i tifosi

Cristiano Ronaldo gioisce con la Nazionale, ma la carriera coi club vive un momento difficile. E adesso arriva anche un’inattesa bocciatura.

Ieri sera ha stabilito un record invidiabile, andando in gol in 5 Mondiali diversi, ma fuori dal contesto della Nazionale Cristiano Ronaldo sta vivendo un periodo molto complicato. La recentissima rescissione con il Manchester United, che lo lascia clamorosamente svincolato a stagione in corso, è stata un brutto colpo. E il suo futuro è ancora incerto.

Sappiamo che non molto tempo fa l’asso lusitano, ormai 37enne, era stato proposto anche al Napoli, anche se ormai la possibilità di trasferirsi all’ombra del Vesuvio pare tramontata. Anche perché la squadra di Spalletti sembra non aver bisogno di uno come lui. Anzi, la verità è che molti si stanno interrogando su chi potrebbe voler ingaggiare Ronaldo oggi, in queste condizioni.

Tutt’altra che giovanissimo, reduce da esperienze poco felici in Italia e Inghilterra, secondo molti è ormai sul viale del tramonto, e questi Mondiali sarebbero la sua personalissima “Last Dance”. Adesso arriva anche un altro giudizio abbastanza scettico sulle sue condizioni di gioco, che denota come lo status del cinque volte Pallone d’Oro portoghese sia molto in crisi.

“Farebbe fatica anche da noi”: altra pesante bocciatura per Cristiano Ronaldo

Il parere piuttosto netto arriva dal giornalista arabo Abed, intervenuto in diretta a calciomercato.it sul canale Twitch di TvPlay. Oltre a parlare della clamorosa vittoria sull’Argentina dell’Arabia Saudita, l’esperto ha commentato l’eventualità di un trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr.

“Penso che anche qui da noi farà fatica a segnare tanti gol – ha detto Abed – tecnicamente non è più quello di una volta, non vedo la stessa corsa. Quindi anche nel campionato saudita potrebbe avere delle difficoltà”. L’ipotesi che sta circolando è che l’Al Nassr starebbe per offrire al portoghese un ricchissimo contratto da 300 milioni per due anni.