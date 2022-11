🚨Napoli, Mondiali e ultimi mesi in azzurro: cessione in estate?

Possibile cessione in estate, anche per racimolare un po’ di soldi. L’attaccante del Napoli può lasciare la squadra di Spalletti, arriva la rivelazione.Â

Sono cinque i giocatori del Napoli che sono impegnati in questi Mondiali in Qatar. Un numero non particolarmente importante, anche se va detto che proprio la squadra di Spalletti ha al suo interno giocatori molto giovani, o di nazionali che non si sono qualificate. Anche qualche delusione, come quella di Mario Rui non convocato dal Portogallo, o Giovanni Simeone che ha sperato fino all’ultimo momento in una chiamata dell’Argentina.

Sono Lozano, Zielinski, Kim, Anguissa ed Olivera. Tutti stanno affrontando al meglio quest’avventura, anche se manca ancora un po’ di tempo prima di capire chi tra di loro supererà la fase a gironi. E tra questi c’è un giocatore in particolare, e parliamo dell’attaccante messicano, sul quale pare si possano sviluppare delle novità importanti anche in sede di mercato.

Napoli, Lozano va via? Possibile cessione in estate

Hirving Lozano potrebbe lasciare Napoli nel corso della prossima estate. La notizia è stata data questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, e si basa sul fatto che l’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è molto difficile possa rinnovare. Inoltre, proprio dalla cessione di Lozano le casse del club di Aurelio De Laurentiis potrebbero trarne grandi benefici, visto che il giocatore ha un profilo appetibile in Europa e non solo.

Da capire, adesso, se il tutto potrà essere concretizzato con i crismi necessari a soddisfare il patron del Napoli. Nel frattempo si fanno già alcuni nomi in entrati per la prossima estate: da Adama Traorè a Luiz Henrique, anche se difficile che il Napoli possa operare nel corso della sessione invernale di calciomercato.