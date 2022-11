😯 Napoli, adesso è anche ufficiale: la notizia dell’ultim’ora fa impazzire i tifosi

Per i tifosi del Napoli, dopo il grande inizio di stagione della squadra di Spalletti, è arrivata un’altra bella notizia ufficiale.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha sicuramente fatto gioire i propri tifosi in questa prima parte di stagione. I partenopei, infatti, hanno dominato sia il proprio girone di Champions League, dove agli ottavi di finale sfideranno l’Eintracht Francoforte, che nel campionato italiano.Â

Gli azzurri, infatti, hanno chiuso il 2022 con la bellezza di otto punti di vantaggio sul Milan di Stefano Pioli secondo. Juventus ed Inter sono ancora più lontane, visto che, rispettivamente hanno un distacco dal Napoli di dieci ed otto punti. Tuttavia a gennaio gli azzurri dovranno farsi trovare pronti, perché avranno un calendario molto difficile.

Il Napoli, di fatto, affronterà in successione: Inter, Sampdoria, Juventus, Salernitana e Roma. Proprio per affrontare al meglio queste gare molto difficili, gli uomini di Luciano Spalletti si ritroveranno la settimana prossima a Castel Volturno per poi volare ad Antalya, Turchia, per una sorta di secondo ritiro stagionale. Tuttavia, in attesa della ripresa del campionato, i tifosi azzurri possono già gioire per una notizia ufficiale.

Napoli, la notizia ufficiale fa felice i tifosi: il Maradona ospiterà Italia-Inghilterra

La FIGC, infatti, ha comunicato che lo Stadio Maradona ospiterà la prima gara del girone di qualificazione ad Euro 2024 tra l’Italia di Roberto Mancini e l’Inghilterra del prossimo 24 marzo. L’impianto di Fuorigrotta ha battuto sul filo di lana il San Nicola di Bari, il quale è impegnato in vari lavori di ristrutturazione.

Questa è sicuramente una bella notizia per i tifosi del Napoli, considerando anche che erano dieci anni che l’Italia non giocava nel capoluogo campano. Infatti, l’ultima volta che la Nazionale disputò una gara a Fuorigrotta fu nell’ottobre del 2013, ovvero quando pareggio 2-2 contro l’Armenia.