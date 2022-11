“Lo rivogliono!”: Napoli, Giuntoli lavora alla cessione in Serie A

Un calciatore del Napoli è tornato a sollevare l’interesse di un club di Serie A: a gennaio potrebbe concretizzarsi l’addio del calciatore

Il calciomercato di gennaio potrebbe far registrare qualche uscita. Un club di Serie A è intenzionato ad esercitare un pressing asfissiante al Napoli per contare in elemento che si è già reso decisivo per la squadra in questione.

L’idea di mercato della Cremonese è stata rilanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’ in edicola questa mattina. Il club grigiorosso sta pensando a come rinforzare la rosa in vista della ripartenza. I lombardi occupano la terzultima posizione in classifica ma sono distanti cinque lunghezze dalla zona salvezza.

Calciomercato Napoli: la Cremonese ha messo nuovamente nel mirino Gianluca Gaetano

Il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano è tornato fortemente nel mirino della Cremonese, club con cui ha raggiunto la promozione in Serie A soltanto pochi mesi fa. Il calciatore fino a questo momento è stato impiegato poco da Luciano Spalletti.

Per lui sono giunte, infatti, tre presenze (sempre a gara in corso) in campionato (contro Spezia, Roma e Atalanta) e altrettante in Champions League (due volte con l’Ajax e una con i Glasgow Rangers) per un totale di circa un’ora di gioco.

Nella seconda parte di stagione pertanto potrebbe aprirsi una nuova finestra. Il classe 2000 è il sogno di mercato della Cremonese. I grigiorossi sono intenzionati a rinforzare la rosa in ogni reparto per poter puntare alla salvezza.