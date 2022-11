Calciomercato Napoli, Giuntoli tenta l’ennesimo rinnovo: Spalletti gongola

Il ds Giuntoli lavora per rendere il Napoli una macchina perfetta: il prossimo passaggio è stato rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’ Il Napoli lavora in prospettiva. Il club partenopeo è già impegnato per dare continuità al progetto tecnico tracciato durante la scorsa estate. Uno dei temi che in questo momento impegnano Cristiano Giuntoli riguarda il rinnovo di Kim Min-Jae. Il centrale coreano è arrivato in Italia da sconosciuto ma ha impiegato poco tempo per imporsi come uno dei difensori più affidabili dell’intero campionato.

Il calciatore ha fatto dimenticare in fretta un altro ‘gigante’ come Kalidou Koulibaly. Il Napoli pertanto ora pensa al modo per blindarlo. La società partenopea, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ sta già pensando di eliminare la clausola presente nel suo contratto.



Napoli, scattano le manovre per Kim: i partenopei puntano al ritocco dell’ingaggio per eliminare la clausola

Questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto sulla situazione di Kim. Il centrale coerano è stato autore di una prima parte di stagione sensazionale e ora il Napoli punta ad eliminare la clausola entro la primavera per non correre rischi durante il prossimo mercato estivo.

Nell’articolo a firma di Alfredo Pedullà, si legge inoltre che la clausola non è di 50 milioni come è stato riportato in alcune circostanze bensì oscilla in una forbice che arriva fino agli 80-85 milioni di euro in rapporto con il fatturato del club interessato al calciatore. Maggiore è il fatturato, maggiore sarà anche l’esborso per accaparrarsi il centrale di Spalletti.

Il club di De Laurentiis tuttavia è pronto a concentrarsi da gennaio sull’eliminazione della clausola. Per farlo dovrebbe puntare a ritoccare leggermente l’ingaggio del calciatore.