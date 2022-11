Calciomercato Napoli, Giuntoli sfida la Juve per il gioiello di Serie A

Il Napoli è pronto a sfidare la Juventus sul nuovo importante obiettivo di mercato per la difesa: ecco quanto costerà l’atteso rinforzo.

Il Napoli ha lanciato la sfida alla Juventus. Non solo per la lotta scudetto, dove per la verità i partenopei sono inseriti dall’inizio della stagione, mentre i bianconeri vi sono entrati solo di recente. Il duello tra le due società, da tempo rivali, oggi è anche sul mercato: entrambe hanno messo nel mirino un obiettivo per gennaio molto importante.

Giovane, di grande prospettiva, che conosce bene la Serie A e che, in questi giorni, si trova in Qatar con la sua Nazionale per i Mondiali. Il ruolo? Difensore centrale, settore del campo dove entrambe necessitano innesti. La Juventus – con l’età che avanza per Bonucci, la scarsa affidabilità di Rugani e Gatti che deve maturare – vuole cautelarsi per il futuro, ma lo stesso vale per il Napoli.

Il club campano, infatti, è ben messo nel reparto arretrato, grazie alla solidità di Kim Min-jae, il rendimento crescente di Rrahmani e le prospettive di Ostigard. Ma a fine stagione scadrà il contratto di Juan Jesus, e Giuntoli vuole assicurarsi fin da ora il suo erede, iniziando a inserirlo nei meccanismi tattici di Luciano Spalletti.

Sprint Napoli: pronto il sorpasso sulla Juve per Kiwior

Il profilo individuato da Giuntoli per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico di Certaldo è Jakub Kiwior, 22enne difensore centrale polacco dello Spezia. Il ‘Corriere dello Sport’ rivela oggi che il giocatore sarebbe molto gradito dal Napoli, che potrebbe allacciare rapporti con lui attraverso Lobotka, con cui condivide gli agenti.

Ma chiaramente la corsa per mettere sotto contratto il difensore non è semplice, dato che oltre alla Juventus ci sarebbe pure il Milan interessato a lui. Il Napoli però ci crede, e prepara la sua offerta. L’estate scorsa, il club ligure ha rifiutato 12 milioni dal West Ham per Kiwior, per cui ora, complici anche i Mondiali, il suo cartellino potrebbe schizzare fino a 20 milioni.