🚨 Napoli, quattro club dall’estero si avvicinano: Giuntoli cerca il rinnovo

Si lavora al rinnovo di contratto di uno degli azzurri più apprezzati in rosa. Intanto, quattro club dall’estero si sono fatti avanti.

Il ruolo da capolista che sta interpretando il Napoli, con numeri che stanno stupendo tutti, tiene alta l’attenzione sulla squadra azzurra. I giocatori di Luciano Spalletti sono stati protagonisti indiscussi di questa prima fase della stagione, ed ovvio che ci siano anche giocatori diventati appetibili per alcuni club di Serie A, ma non solo. I titolari, certo, quelli che hanno raccolto più minuti in campo, ma anche coloro i quali si sono fatti trovare pronti quando chiamati in causa.

E cosi anche Juan Jesus, arrivato a Napoli in punta di piedi lo scorso anno, si è guadagnato una posizione importante all’interno della rosa azzurra. Il giocatore brasiliano si è ben messo in mostra, anche se partendo dietro altri due giocatori come Kim e Rrahmani, e giocandosi il posto da titolare con Ostigard, altro elemento che ha fatto vedere tante buone cose.

Napoli, Giuntoli pensa al rinnovo di Juan Jesus: ma intanto…

E cosi Cristiano Giuntoli da tempo lavora per capire come gettare le basi per il rinnovo di contratto dell’ex Roma. Il Napoli vorrebbe tenerlo in rosa, ma nel frattempo ci sono squadre che si sono avvicinate concretamente a Juan Jesus. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, ci sarebbero diversi club della Serie A che avrebbero chiesto informazioni su Juan Jesus, ma non solo.

Anche quattro club dall’estero – si legge – si sarebbero mossi per Juan Jesus: Marsiglia, Lione, Atletico Madrid e Galatasaray sono sulle sue tracce. Il Napoli, come detto, dal canto suo non vede particolari ostacoli per portare il difensore al rinnovo, anche se il contratto è in scadenza giugno 2023. Serve far presto e gettare le basi per la firma.