Napoli, Denzel Washinghton e gli ultras: la foto che spopola sul web

Sui social sta spopolando una foto che lega il noto attore americano Denzel Washington agli ultras del Napoli.

Napoli negli ultimi anni è diventata una delle mete preferite per registi e produttori cinematografici. Già da diverso tempo molte produzioni italiane sono tornate ad avere come sfondo la città partenopea. Una nuova epoca d’oro per la città a livello cinematografico e televisivo che fa seguito e quelle accadute già ad inizio secolo o nel secondo dopoguerra.

Ultimamente anche le produzioni straniere, soprattutto statunitensi, sono tornate a girare in riva al golfo o nei quartieri della città. Ultima in ordine di tempo quella legata al film The Equalizer 3, terzo capitolo della fortunata saga che ha per protagonista Denzel Washington che interpreta un’ex agente della CIA.

Per il terzo capitolo la produzione ha infatti scelto di ambientare la storia a Napoli. Ecco quindi che negli ultimi giorni parte della città è diventata un vero e proprio set cinematografico per filmare le scene di azione del film che vede protagonista Denzel Washington. Ma anche l’occasione per i tanti fan per fare delle foto. Alcune delle quali molto particolari.

Napoli, la foto di Denzel Washington che sta spopolando tra i tifosi sui social

Una di queste foto che sta facendo il giro del web nelle ultime ore ritrae il noto attore appoggiato ad un motorino con alle spalle il logo dei Mastiff 91, gruppo ultras napoletano. La foto, scattata molto probabilmente in un momento di pausa dalle riprese, ha subito fatto il giro dei social.

Tantissimi tifosi del Napoli hanno scherzosamente condivido lo scatto, invitando l’attore a venire in Curva al Maradona per tifare il Napoli nelle prossime partite degli azzurri.