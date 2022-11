“Questa sosta per i Mondiali…” Napoli, il parere di Spalletti sul lungo stop

La lunga sosta per i Mondiali è un bene o un male per il Napoli? Il tecnico Spalletti dice la sua rivelando anche un retroscena.

Arrivati alla lunga sosta per i Mondiali, il Napoli guarda con orgoglio a quanto fatto e con fiducia a quanto deve ancora fare. Secondo alcuni però la sosta potrebbe avere effetti negativi sulla squadra in quanto ha interrotto un fantastico momento di forma che altrimenti sarebbe potuto durate ancora per diverse settimane.

Non è di questo parere il tecnico Luciano Spalletti il quale, in un’intervista rilasciata a RTV 38, ha parlato chiaro. “Magari ci fosse sempre a metà stagione una sosta.” ha dichiarato il tecnico. “E’ un pausa che può sistemare un po’ di cose. Si torna a lavorare in profondità come in ritiro. Per me è un bene.”

Sul fatto che la sosta sia capitata nel bel mezzo dell’ottimo periodo di forma del Napoli Spalletti chiarisce: “Anche qui è un bene. E’ vero ha interrotto un buon periodo di forma, ma mantenerlo all’infinito era impossibile. Invece adesso possiamo ricaricare le energie. E’ possibile fare un bel periodo, staccare e poi fare un altro bel periodo.”

Napoli, Spalletti e la rivelazione sui Mondiali in Qatar

Le domande poi si spostano sui Mondiali in Qatar. Ma chi voleva pronostici calcistici da parte di Spalletti resterà deluso. Il tecnico infatti ha deciso di utilizzare questo periodo di pausa per staccare e passare un po’ di tempo con la sua famiglia, finalmente lontano dallo stess del campo e del lavoro.

“Non so pensando al Napoli e non sto guardando i Mondiali.” ha rivelato Spalletti. “Sto un po’ con la mia famiglia e me la godo perché non stando a Napoli mi sono mancati molto.”