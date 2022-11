Napoli, Spalletti in ansia: rischia di perdere il suo pupillo

Nel Napoli c’è un elemento clou della rosa che rischia di lasciare la squadra presto. Scontentando Luciano Spalletti, che stravede per lui.

Man mano che si avvicina gennaio, e quindi il calciomercato, i club si trovano a dover fare i conti con alcune situazioni cruciali. Non solo in relazione ai nuovi acquisti per la seconda parte della stagione, ma anche per quanto riguarda i delicatissimi rinnovi di contratto. Da gennaio, infatti, i giocatori in scadenza a giugno avranno la possibilità di discutere il proprio futuro con chi vorranno.

Una situazione che riguarda da vicino anche il Napoli, nella cui rosa compaiono ben cinque giocatori con il contratto in scadenza a fine stagione. Nella maggior parte di questi casi non si tratta di elementi fondamentali della rosa, come ad esempio il secondo portiere Sirigu, o il terzino Zanoli. Ma c’è un’eccezione.

Infatti, tra i giocatori che si stanno avvicinando alla scadenza c’è anche un giocatore che è stato fondamentale in queste due annate, per certi versi anche un po’ a sorpresa. Arrivato in punta di piedi, ha totalizzato 35 presenze con 2 gol nel Napoli, stupendo tutti. E, in più, stiamo parlando di un giocatore fortemente voluto da Luciano Spalletti.

Contratto in scadenza a giugno: il Napoli può perdere il suo leader difensivo

Stiamo parlando di Juan Jesus, il 31enne centrale brasiliano nativo di Belo Horizonte che l’allenatore toscano ha già avuto con sé nella stagione 2016/2017 alla Roma. Tra i due si è creato un forte legame professionale, che ha fatto sì che, non appena chiamato sulla panchina del Napoli, Spalletti lo abbia voluto con sé.

Una scelta coraggiosa, dato che Juan Jesus veniva da due stagioni da assoluta riserva alla Roma. Ha firmato un biennale, che ora però sta per scadere, e secondo il ‘Corriere dello Sport’ tanti club sarebbe interessati a strapparlo al Napoli: Marsiglia, Lione, Atletico Madrid, Galatasaray. I rapporti con la dirigenza partenopea però sono ottimi, e non è da escludere che possa presto essergli offerto il rinnovo.