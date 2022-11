“Manca solo l’ufficialità”: Serie A, svolta totale nel mondo arbitrale

La Serie A, in pausa a causa del Mondiale in corso di svolgimento in Qatar, sta per andare incontro ad un grande cambiamento tecnologico.

La Serie A è ormai andata in stand-by e gli occhi di tutti gli appassionati sono puntati sul Mondiale in corso di svolgimento in Qatar, dove sono già andate in scena diverse sorprese. La finale del torneo si svolgerà il 18 dicembre ma per la ripresa del campionato, a causa delle festività natalizie, bisognerà attendere fino al 4 gennaio. Giorno in cui scatterà la sedicesima giornata: un turno, aperto dal lunch match Salernitana–Milan, che potrebbe diventare storico a suo modo.

La Lega Calcio e la Figc, infatti, stanno valutando l’idea di introdurre in Italia il fuorigioco automatico ed applicarlo alle varie partite in programma. Le riflessioni risultano in corso tuttavia i primi passi concreti in avanti in tal senso sono stati fatti. Il sistema, impiegato nella Coppa del Mondo, fin qui ha prodotto risultati positivi ed ha consentito agli arbitri di valutare al meglio il posizionamento dei giocatori in campo. Da qui l’idea di importarlo e integrarlo alle altre tecnologie esistenti.

La “Limb-tracking technology” (tecnologia di tracciamento degli arti), come spiegato di recente dal direttore dello sviluppo tecnologico della Fifa Johannes Holzmuller, segue la palla e i vari calciatori registrando i loro movimenti e rilevando in essi 29 punti del corpo 50 volte al secondo. Tutto ciò consente di ricostruire, in pratica, le partite in computer grafica in tempo reale. Azzerando, o quasi, i margini di errori dei direttori di gara.

Serie A, in arrivo il fuorigioco semi-automatico

Chiaramente la decisione finale, previo consulto con la sala Var, spetterà sempre al fischietto tuttavia i vantaggi garantiti sono evidenti. Le sperimentazioni, nel nostro Paese, sono scattate da ormai qualche giorno. A confermarlo è stata oggi la ‘Gazzetta dello Sport’, secondo cui il comparto arbitrale si sono ritrovati al centro di Lissone proprio con l’obiettivo di esercitarsi ed iniziare a prendere la mano con la tecnologia in questione.

Il fuorigioco semi-automatico, considerando le numerose telecamere richieste, per il momento coinvolgerà soltanto la Serie A. Per il torneo cadetto, nel caso, si vedrà più avanti. Ora resta soltanto da capire se debutterà il 4 gennaio oppure slitterà alle giornate successive. Dettagli, comunque. Il campionato, ormai, è pronto ad abbracciare la nuova tecnologia.