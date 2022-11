Colpo di scena Cristiano Ronaldo: arriva l’offerta folle, concorrenza incredula

La prima pretendente per Cristiano Ronaldo ha messo sul tavolo un’offerta faraonica per convincere il portoghese ad accettare

Clamorosa indiscrezione sul futuro di Cristiano Ronaldo. Da alcuni giorni il portoghese è diventato uno svincolato di lusso, in seguito alla rottura diventata insanabile con il Manchester United in seguito alle dichiarazioni infuocate dell’asso lusitano a Piers Morgan.

Il futuro di CR7 potrebbe essere ricoperto d’oro. Il suo futuro, secondo quanto riferisce ‘CBS Sports’, infatti, sarebbe arrivato ad un possibile punto di svolta. L’ultima parola spetta comunque all’ex attaccante di Juventus e Real Madrid in questo momento concentrato sul Mondiale con il suo Portogallo.

Calciomercato, Ronaldo all’Al Nassr: pronti un triennale da 216 milioni di euro per convincere il portoghese

La bomba questa volta arriva dagli Stati Uniti. Secondo ‘CBS Sports’, l’Al Nassr è pronto a ricoprire d’oro Cristiano Ronaldo. La società saudita avrebbe infatti proposto all’attaccante portoghese un contratto faraonico. Sul tavolo ci sarebbe una proposta triennale per una cifra totale di 216 milioni di euro.

Dopo l’inizio dei colloqui già nel corso della scorsa estate, i discorsi sembrerebbero essere giunti adesso ad una fase avanzata. Tuttavia, secondo quanto riferisce ancora ‘CBS Sports’, un accordo richiederebbe comunque molto tempo per essere finalizzato.

In merito all’arrivo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita vi era già stata l’apertura del ministro dello Sport, il principe Abdulaziz”. L’offerta monstre appare l’unica maniera per convincere CR7 poco attratto dalla possibilità di proseguire la sua carriera in un campionato con scarso appeal e valore.

Ronaldo e i suoi agenti non hanno comunque fretta di chiudere ma al momento questa è l’unica offerta formale per il portoghese. Un buon Mondiale potrebbe mescolare nuovamente le carte.