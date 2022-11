“Contatti in corso”: calciomercato Napoli, la mossa di Giuntoli per gennaio

Il Napoli alle prese con il Mondiale in Qatar, mentre Giuntoli prepara già la prossima mossa sul mercato. Ecco quale sarà il ribaltone a gennaio

La sosta era necessaria, come ammesso dallo stesso Spalletti dopo l’ultima gara con l’Udinese. E il Napoli ne sta approfittando in toto, non solo per ricaricare le batterie, ma anche e soprattutto per programmare le prossime mosse sul mercato. Un qualcosa che il DS Cristiano Giuntoli sta già facendo da mesi, con gli scout azzurri sempre attenti alle possibili occasioni.

In vista di gennaio, però, sarà difficile operare con precisione: migliorare ulteriormente l’organico di Luciano Spalletti sembra una missione quasi impossibile, anche per un direttore sportivo esperto come Cristiano Giuntoli. L’ex Carpi, dalla sua, è già alle prese con la questione rinnovi e con il fronte interno legato alle uscite dei possibili scontenti.

Giuntoli, ecco la mossa per gennaio: “Contatti in corso col Napoli”

Possibili scontenti che porterebbero il nome e cognome di Diego Demme. Come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, l’ex centrocampista del Lipsia è stato relegato ormai ai margini delle rotazioni di Luciano Spalletti, complice anche un momento di forma da parte di Lobotka assolutamente straordinario. Ragion per cui, a gennaio potrebbe finire in uscita.

“Contatti in corso tra il Napoli ed il Valencia negli ultimi giorni”, rivela il noto quotidiano campano. Il suo idolo Gattuso è alla ricerca di Demme, ma ci sarebbe l’ostacolo legato alla formula. Gli spagnoli vorrebbero prendere l’italo-tedesco in prestito, mentre Giuntoli non vuole cederlo in prestito. Una mossa secca da parte del DS azzurro, che lascerà partire Demme solo dinanzi ad un’offerta convincente e a titolo definitivo.