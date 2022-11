“Affare sfumato, andrà in Premier”: Napoli, la notizia gela Giuntoli

Ci avevano provato, soprattutto il Napoli con il Ds Giuntoli, ma l’affare può dirsi sfumato e per il giocatore si aprono le porte della Premier League: affare pronto anche per gennaio.

Napoli e Juventus ci hanno provato, ma il destino del giocatore sempre più certamente lo conduce verso la Premier League. Uno dei giocatori più chiacchierati degli ultimi giorni è l’ucraino Mykhaylo Mudryk, esterno classe 2001 ad oggi in forza allo Shakhtar Donetsk.

Nonostante la giovane età, l’attaccante sempre ben preparato sia tecnicamente che in termini di qualità e infatti non ha nascosto la sua adrenalina di fronte all’interessamento da parte delle grandi d’Europa.

Un paio di settimane fa, ad esempio, Mudryk ha rilasciato delle dichiarazioni a Vlada Sevan e sui vari club che lo seguono ha dichiarato: “Il Napoli gioca davvero bene e ha dei gran bei giocatori. Tuttavia, anche Bayern, City e Arsenal sono simili. Ho l’Arsenal salvato sull’app dei risultati e so quando giocano, così posso seguirli”.

Niente Napoli e Juventus, Mudryk andrà all’Arsenal: i dettagli dell’affare

E probabilmente ben presto il giocatore ucraino non avrà più bisogno di consultare un’applicazione per i risultati, perché sembra proprio destinato a indossare la maglia dell’Arsenal. Secondo il ‘Sunday Mirror’, l’accordo sarebbe a un passo e avrebbe beffato le altre società sul giocatore, chiaramente comprese le italiane.

I Gunners discorrerebbero dei 45 milioni di euro richiesti da versare nelle casse dello Shakhtar per Mudryk e ciò avrebbe facilmente convinto la società proprietaria del cartellino. Da capire è che il giocatore si trasferirà in Premier League già a gennaio oppure si attenderà la fine dell’attuale stagione in corso. Al momento pare che l’affare si stia apparecchiando già per il calciomercato invernale con annesso trasferimento. L’attaccante freme.