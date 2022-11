Calciomercato Napoli, la Juventus prepara lo ‘scippo’: brutte notizie per ADL

Il Napoli sta sfruttando la pausa per programmare il futuro, ma rischia il sorpasso da parte della Juventus nella corsa a un obiettivo.

Mentre l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo è rivolta in questo momento al Qatar e ai Mondiali che stanno andando in scena nel Paese asiatico, il calcio dei club si è fermato sul campo ma continua a lavorare. L’obiettivo di tutti è ripartire nel migliore dei modi a gennaio, quando i tornei nazionali torneranno in concomitanza con il calciomercato.

E se non c’è dubbio che i nomi dei protagonisti delle trattative saranno altri, come ad esempio lo svincolato Cristiano Ronaldo, bisogna considerare anche altri nomi. Magari meno noti, ma che rappresentano obiettivi dei top club che, soprattutto in Italia, devono lavorare con attenzione sul futuro.

Tra questi spicca Jakub Kiwior. Il centrale difensivo polacco, che si è messo in luce nello Spezia guadagnandosi la convocazione a Qatar 2022, è da tempo nel mirino del Napoli dove troverebbe il connazionale Zielinski. Una trattativa che sembra poter decollare da un momento all’altro e che invece potrebbe naufragare a causa dell’inserimento della Juventus.

Napoli-Kiwior, la Juventus tenta il sorpasso

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, anche la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi su Kiwior così come West Ham e Milan. E starebbe puntando al sorpasso sulla concorrenza grazie alla stessa strategia utilizzata a suo tempo per aggiudicarsi Dejan Kulusevski dall’Atalanta.

Nel gennaio 2020 la Juventus acquistò infatti il talentuoso esterno svedese dalla Dea per 35 milioni di euro più bonus, lasciando però il giocatore in prestito al Parma, dove si trovava da inizio stagione, e inserendolo in rosa soltanto l’estate successiva.

Una mossa che dalle parti di Vinovo starebbero pensando di ripetere anche con Kiwior, che dunque resterebbe allo Spezia fino a fine stagione e solo a giugno andrebbe a indossare la maglia bianconera. Basterà per mettere fuori gioco il Napoli? Lo vedremo a gennaio.