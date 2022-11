“Hanno fretta di…”: Napoli-Kvaratskhelia, ecco il colpo di scena sul mercato

Il Napoli alle prese con la sosta del Mondiale, ma attenzione alla programmazione dei prossimi mesi. Occhio al futuro di Kvaratskhelia

La rete di Zielinski è stata una notizia lieta per il Napoli, che si gode il Mondiale di Qatar 2022 da spettatore interessato. E in attesa di ripartire con la preparazione in vista del 4 gennaio, alla formazione di Spalletti non resta che fare il tifo per i cinque azzurri coinvolti con le rispettive nazionali.

Discorso diverso, invece, per Cristiano Giuntoli e per la squadra mercato del Napoli. Il DS dei partenopei è già al lavoro sul mercato, non solo per programmare i prossimi colpi dell’estate, ma anche e soprattutto per stringere il cerchio sul fronte interno dei rinnovi. Un passo che ha già visto e vedrà interessati i principali protagonisti di questa squadra, tra cui Kvaratskhelia.

Napoli-Kvaratskhelia, occhio al colpo di scena: c’è la rivelazione sul mercato

Lo stesso Kvaratskhelia che è arrivato nel silenzio e nello scetticismo dell’estate, ma che adesso ha già attirato su di sé le attenzioni dei principali top club europei. E con l’attuale contratto, il georgiano rischia di essere una preda facile per le eventuali interessate in estate. Un qualcosa che anche l’entourage del calciatore ha ben in mente e che ha premura di risolvere.

Come rivelato dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, occhio al possibile colpo di scena per il futuro del georgiano: “I procuratori di Kvaratskhelia hanno fretta di capire le intenzioni del Napoli, che non pensa certo di cederlo a breve, e spingono per ottenere un adeguamento di contratto”. Una soluzione che la dirigenza azzurra ha già pensato di intraprendere entro la fine della stagione.