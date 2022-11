Napoli, beffa per Lozano dopo la sconfitta: è successo allo stadio

L’attaccante del Napoli Hirving Lozano ha finora deluso le aspettative in questa prima parte di Mondiale con il Messico.

Nella serata di ieri si è tenuto uno dei match più interessanti di questo Mondiale, la sfida tra l’Argentina di Lionel Messi ed il Messico di Hirving Lozano. L’attaccante di proprietà del Napoli è andato a secco nelle prime due gare del Mondiale e il Messico è ormai ad un passo dall’eliminazione.

Nel match decisivo in Qatar Leo Messi ha deciso la sfida, un 2 a 0 con le reti della stella del PSG ed il giovane centrocampista del Benfica Enzo Fernandez. Sfida con poche emozioni fino all’ora di gioco e poi il sei volte Pallone d’Oro ha sbloccato la sfida con una rete e un assist decisivo.

Messico opaco e brutta prova per Lozano. L’esterno del Napoli ha finora deluso le aspettative dei suoi tifosi, due gare dove non ha realizzato nè gol e nè assist e che hanno portato numerose critiche.

Argentina-Messico, Lozano ‘preso in giro’ dai tifosi

Oltre al danno la beffa. Come riporta Record Mexico l’ex esterno del PSV è stato preso in giro con particolare insistenza dai tifosi argentini. In tanti hanno infatti urlato fuori allo stadio ‘Chi è Lozano?’, un messaggio di sfottò pesante nei confronti del talento del Napoli. Sui social sono esplose le polemiche ed i tifosi messicani hanno provato a difendere il proprio idolo.

Ora Hirving è chiamato al riscatto, nell’ultimo match del girone contro l’Arabia Saudita. Il Messico deve vincere e sperare, ma i tre punti potrebbero dare grandi speranze per la qualificazione agli Ottavi di finale. Attualmente la nazionale del Tata Martino ha solo 1 punto e vuole il riscatto nell’ultimo match contro i sauditi.