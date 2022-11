Napoli, ansia per Kim ai Mondiali: annuncio del ct dal Qatar

Tifosi del Napoli preoccupati per le condizioni di Kim Min-Jae. Come sta il difensore coreano? Arriva l’annuncio del commissario tecnico.

Da Napoli si guarda con grande attenzione a quello che sta accadendo in Qatar. Sono cinque i giocatori azzurri impegnati al Mondiale, ed alcuni di questi fanno parte dell’ossatura principale della squadra di Luciano Spalletti. Ecco perchè si sta facendo grande attenzione a quelle che sono le prestazioni ma anche le condizioni fisiche dei giocatori che sono partiti per giocare la competizione.

Tra di loro c’è anche Kim Min-Jae, che ha provocato un grande spavento a tutti i tifosi del Napoli. Arrivato questa estate, il giocatore coreano ha preso l’eredità di Koulibaly al netto di quelli che erano i commenti scettici al suo arrivo. Kim ha fatto ricredere tutti, al punto da portare qualcuno a pensare che proprio lui possa dare più di quanto fatto dallo stesso Koulibaly.

I primi mesi in azzurro, poi la convocazione in nazionale con la Corea del Sud. Una grande soddisfazione per Kim, che è andata a tozzare con la paura durante la gara d’esordio, giocata dalla sua nazionale contro l’Uruguay due milita, tra l’altro, un altro giocatore del Napoli: Olivera.

Napoli, come sta Kim? Arriva l’annuncio del ct della Corea del Sud

Il difensore coreano, insomma, si è fatto male durante la partita d’esordio. E’ finito rovinosamente a terra, dopo aver provato a fermare Nunez, uruguaiano del Liverpool affrontato anche in Champions League. I tifosi del Napoli guardano in Qatar e sono preoccupati, ma come sta Kim?

A rispondere è l’allenatore della Corea del Sud, Paulo Bento, che ha risposto propio in relazione alle condizioni di Kim: “Hwang Hee-chan non può giocare, e Kim Min-jae non lo sa ancora“, ha spiegato Bento in vista del prossimo match che vedrà la Corea affrontare domani il Ghana. “Si sta riprendendo. Domani guarderò la situazione e domattina deciderò. Deciderò domani mattina se Kim Min-jae sarà tra i titolari”, ha spiegato ancora il commissario tecnico in conferenza.