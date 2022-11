Napoli, tutta la verità su Lozano: arriva l’annuncio dal Qatar

Dopo il cambio dell’attaccante del Napoli Lozano, successivo al gol dell’Argentina, il ct del Messico Martino ha spiegato cosa è successo

La sconfitta rimediata contro l’Argentina ha complicato notevolmente il passaggio del turno per il Messico del Chucky Lozano. La squadra del Tata Martino ha badato soprattutto a non scomporsi, limitando l’Albiceleste ma una volta subito il primo gol non ha mostrato un piano B per tentare di fermare Messi e compagni

Dopo il pareggio con la Polonia e la sconfitta contro la formazione di Lionel Scaloni, adesso il Messico deve battere l’Arabia Saudita e sperare di conquistare il passaggio del turno. Una vittoria dei polacchi contro l’albiceleste regalerebbe al Chucky Lozano e ai suoi un’insperata qualificazione. L’attaccante del Napoli è uscito al 73’ del match contro l’Argentina. Il ct Martino ha spiegato il motivo.

Napoli, sostituzione Lozano: “Mi aveva chiesto lui il cambio prima del vantaggio dell’Argentina”

Lozano è apparso abbastanza isolato in attacco. Il calciatore partenopeo si è trovato spesso in grande inferiorità contro la retroguardia argentina perché mal assistito dai suoi compagni di squadra, maggiormente votati alla fase difensiva. L’attaccante del Napoli ha fatto ciò che ha potuto ma chiaramente poco.

Il giocatore è poi uscito al 73esimo minuto di gioco. In conferenza stampa, il ct Tata Martino ha spiegato il suo cambio: “Mi ha chiesto lui la sostituzione prima del gol del vantaggio avversario firmato da Messi”, ha detto il commissario tecnico del Messico, che non ha quindi fugato ogni dubbio sulle condizioni fisiche del calciatore. Le prossime ore daranno una mano a comprendere qualcosa in più.