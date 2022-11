Napoli, tifosi in allarme: sirene di mercato, la rivelazione arriva in diretta

Il Napoli sta mettendo in mostra tanti grandi talenti in questa stagione, e alcuni stanno attirando sguardi indiscreti dai top club europei.

C’è la sosta per il Mondiale, e i campionati riprenderanno solo a inizio gennaio, in concomitanza con il via al calciomercato invernale. Una coincidenza che sta facendo sì che in questi giorni tanti club siano attivi sul mercato in una sorta di fase di preparazione per l’apertura ufficiale delle trattative. E che tanti giocatori ricevano richieste da altre società, come è successo a un pilastro del Napoli.

La squadra di Luciano Spalletti sta disputando una stagione eccezionale, come sappiamo, per cui è normale che i suoi interpreti attirino tanto interesse. Questo è il “difetto”, se vogliamo, di avere una rosa giovane e sorprendente. Tra i vari Osimhen, Raspadori e Kvaratskhelia, c’è però un altro nome che ha su di sé tanti occhi puntati.

La rivelazione è arrivata in diretta televisiva sull’emittente campana ‘Canale 21’, in cui è intervenuto l’ex team manager del Napoli Paolo De Matteis, che tra le altre cose ha parlato appunto anche di un giocatore azzurro. “Ho parlato con lui, era molto contento della sosta perché potrà recuperare un po’.” Subito dopo la stangata: “Ci sono molte sirene di mercato per lui”.

In tanti lo cercano: il Napoli si tiene stretto Lobotka

Tifosi partenopei subito in allarme, dunque, per Stanislav Lobotka. È lui il calciatore al centro delle parole di De Matteis, che lo conosce bene non solo per i trascorsi al Napoli ma anche perché oggi lavora con la Slovacchia. Il centrocampista di 28 anni ha disputato fin qui una grande stagione, con 21 presenze, 1 gol e 1 assist, divenendo ormai centrale nel progetto di Spalletti.

Su di lui ci sono gli occhi di molti club europei, primo tra tutti il Real Madrid, con Ancelotti che lo vorrebbe come erede di Modric. Sono quindi molte le cose su cui Lobotka dovrà riflettere in queste settimane, che passerà in famiglia, ma senza andare in vacanza. Tuttavia, De Matteis ci ha tenuto a rassicurare i napoletani: “È entusiasta della squadra e di come sta giocando”.