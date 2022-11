Calciomercato Inter, Marotta punta il talento: il Napoli frena tutto

L’Inter di Simone Inzaghi è una delle delusioni di questo inizio stagione. Il club nerazzurro lavora sul mercato per rinforzarsi.

L’Inter è attualmente ferma a causa della sosta per le Nazionali. Inzaghi e la società sono in attesa, diversi calciatori sono impegnati per i Mondiali, ma tra pochi giorni i restanti ripartiranno con gli allenamenti. L’attuale stagione è atipica, si ripartirà solo nel 2023 e la società monitora il mercato a caccia di possibili colpi.

Quest’anno il calciomercato è iniziato in anticipo e la dirigenza nerazzurra è al lavoro per fornire al tecnico una squadra potenziata in tutti i reparti. L’Inter ha iniziato male la stagione, cinque sconfitte in quindici gare non possono soddisfare e i Mondiali sono l’occasione per scovare giovani e interessanti talenti.

La dirigenza milanese ha messo nel mirino il giovane talento americano Musah, calciatore che sta facendo bene in questo Mondiale in Qatar. Il diciannovenne centrocampista è di proprietà del Valencia e diversi club europei stanno monitorando la situazione, di conseguenza Marotta deve lavorare velocemente per anticipare la concorrenza.

Inter, l’affare Musah è legato al Valencia

Come riporta Il Mattino il club nerazzurro vuole chiudere subito e portare a casa Musah, ma Gattuso vuole un sostituto nella sua rosa. Il nome del tecnico è Diego Demme, calciatore che già ha allenato a Napoli e che rivorrebbe sotto la sua guida. La trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice.

Giuntoli e in generale la società partenopea accettano solo una cessione a titolo definitivo e nessun prestito, situazione che frena la trattativa. L’Inter di conseguenza rischia di restare bloccato dal Napoli e le prossime settimane saranno molto importanti per capire le possibilità di tali operazioni. Gli azzurri possono rallentare cosi una diretta concorrente in campionato.