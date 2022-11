Inter incredula, l’ufficialità improvvisa interessa anche al Napoli: il motivo

L’Inter resta incredula per l’ufficialità appena arrivata e la notizia riguarda, di rimando, anche il Napoli: ecco cos’è accaduto.

L’Inter tornerà in campo, in Serie A e dopo la pausa dei Mondiali in Qatar, il 4 gennaio del nuovo anno. Da affrontare ci sarà il Napoli che, con l’occasione, partirà alla volta di San Siro. È arrivata ora anche l’ufficialità che lascia increduli.

Questa mattina sono trapelate le prime indiscrezioni riguardante un giocatore nerazzurro in particolare. Adesso però, oltre alle parole del CT, è arrivato anche il comunicato ufficiale.

È durata infatti il tempo di una sola partita l’esperienza ai Mondiali per André Onana. Il giocatore è stato sospeso temporaneamente dalla propria nazionale. Lascerà il Qatar e farà ritorno a Milano perciò prima del previsto. A riferirlo è stato lo stesso Camerun solamente pochi minuti fa.

Mondiali, c’è il comunicato ufficiale da parte del Camerun: la notizia coinvolge l’Inter e interessa anche al Napoli

Questo il punto della situazione su quanto accaduto con André Onana. Come comunicato in via ufficiale dal Camerun: “La Federazione calcistica camerunese porta a conoscenza del pubblico che il giocatore André Onana è stato temporaneamente sospeso dal gruppo per motivi disciplinari. Su decisione del signor Rigobert Song Bahanag, Manager-Selezioner dei Lions Indomptables del Camerun”, si legge.

“La Federazione calcistica camerunese – continua il comunicato – rinnova il suo incrollabile sostegno al Manager-Selezionatore. E a tutta la sua squadra di coaching nell’attuazione della sua politica volta a preservare la disciplina. La solidarietà, la complementarità e la coesione all’interno della selezione nazionale”.

In conclusione poi: “La FECAFOOT ribadisce il suo impegno a creare un’atmosfera tranquilla. E, inoltre, a mettere a disposizione del gruppo un ambiente favorevole alle prestazioni”. Onana, dunque, lascerà con anticipo il Qatar e rientrerà molto prima del previsto a disposizione di Simone Inzaghi. Focalizzandosi sulla gara da giocare, appunto contro il Napoli, il 4 gennaio del nuovo anno.