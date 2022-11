😠 Messi, l’annuncio in diretta fa infuriare…I Napoletani. Il motivo

Le parole della discordia hanno riguardato uno dei confronti più ripresi del mondo del calcio: il paragone tra Messi e Maradona

I pareri sui campionati non hanno mai raccolto giudizi unanimi. Nella storia del calcio, spesso i calciatori di maggiori talenti hanno spaccato la critica e le opinioni dei tifosi, che a volte hanno ‘parteggiato’ per uno anziché per un altro. Antonio Cassano però non vuole sentire ragione.

‘FantAntonio’ ha tuonato nel corso dell’ultima puntata della ‘Bobo Tv’. L’ex attaccante barese è tornato sul dilemma per antonomasia degli ultimi anni: “meglio Maradona o Messi?”. Cassano non ha alcun dubbio. Il suo giudizio però difficilmente troverà il consenso totale.

Cassano sul calciatore più forte della storia: “Maradona? Mettetevi l’anima in pace, il migliore è Messi. Ha rivoluzionato il calcio”

Antonio Cassano nel corso dell’ultima puntata della ‘Bobo Tv’ è tornato a pigiare un tasto. L’ex attaccante, come nel suo stile, non ha utilizzato alcune perifrasi per esprimere la sua opinione a riguardo della statura mondiale di Lionel Messi e Diego Armando Maradona nell’universo del calcio.

“Continuano ancora a fare il paragone tra i due ma si mettessero l’anima in pace. Glielo posso dire in tutte le lingue che vogliono. In italiano, in dialetto, in spagnolo. Messi è unico, è il più grande giocatore della storia del calcio. Questo malgrado tanti buffoni continuino a scrivere e parlare”, ha concluso il suo discorso Cassano, che ha così concluso il suo turpiloquio non ammettendo pareri contrari.