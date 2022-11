Napoli, doccia fredda e Spalletti impaurito: brutte notizie prima della ripresa

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti preoccupato per le ultime notizie provenienti dal Mondiale in Qatar

Le ultime notizie provenienti dal Mondiale in Qatar non sono del tutto tranquillizzanti per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli, infatti, segue con attenzione gli sviluppi in merito alle condizioni di Kim. Il difensore si è fermato nel corso della sfida della sua nazionale contro il Ghana.

Una sfida che la Corea del Sud ha perso per 3-2 al termine di un ricco circolo di emozioni. Gli africani si sono imposti con Salisu e la doppietta di Kudus. Marcature che hanno reso inutile la reazione asiatica, che dopo il 2-2 era riuscita a risalire la corrente raggiungendo il pareggio con due gol di Cho Gue Sung nello spazio di circa 180 secondi.

Napoli, Kim abbandona il terreno di gioco zoppicando: Spalletti in apprensione

Fonte di preoccupazione per il Napoli però sono le condizioni di Kim. Il difensore coreano è stato costretto a chiedere il cambio a pochi minuti dalla fine della partita. Il centrale azzurro ha lasciato la contesa all’92’ quando è uscito lasciando spazio a Kwon-Kyunh-won.

Il calciatore partenopeo ha chiesto la sostituzione a causa di un problema al polpaccio. Kim ha lasciato il rettangolo di gioco visibilmente zoppicante. Lo staff medico coreano valuterà le condizioni del difensore ex Fenerbahce nelle prossime ore. Le prime impressioni comunque non sembrano indurre a particolari allarmismi. Ad ogni modo, in Qatar giungerà sicuramente anche una chiamata dei membri dell’area sanitaria del Napoli.